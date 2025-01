US FBI Director: अमेरिका के फेडरल ब्‍यूरो ऑफ इन्विेस्टिगेशन (FBI) के डायरेक्‍टर पद के लिए भारतीय मूल के काश पटेल की सीनेट के सामने सुनवाई चल रही है. एफबीआई का नेतृत्‍व करने के लिए काश पटेल से कानून के निर्माता पूछताछ करके उन्‍हें परख रहे हैं. इस खास समय में काश पटेल के माता-पिता और उनकी बहन भी भारत से अमेरिका पहुंचे हैं. इस दौरान सीनेट के सामने काश पटेल ने जब अपने माता पिता का अभिवादन किया तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी.

माता-पिता के छुए पैर

काश पटेल ने सीनेट के सामने सुनवाई से पहले भारतीय संस्‍कारों के अनुरूप अपने माता-पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. फिर अपनी बहन को गले लगाया. उनके इस अंदाज को देखकर लोग आश्‍चर्यचकित हैं क्‍योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब सीनेट के सामने किसी ने अपने पैरेंट्स के पैर छुए हों. सोशल मीडिया पर उनके इस संस्‍कारित कदम की खूब तारीफ हो रही है.

This is - surely this is for the first time that anyone inside that Congressional hearing chamber touched anyone’s feet to pay his/her respects… notice how @Kash_Patel touched feet of his parents as soon as he entered for his confirmation hearing!

Sanskaar! pic.twitter.com/tIDqS3WVB0

— Alok Bhatt (@alok_bhatt) January 30, 2025