Khalistan Canada: कनाडा को ही खालिस्तान बनाएंगे क्या? गोरों को घुसपैठिया कहकर देने लगे चेतावनी

Canada Khalistan News: कनाडा के लोगों में यह आशंका तेजी से बढ़ने लगी है कि खालिस्तानी कहीं उनके देश को ही खालिस्तान बनाने की साजिश तो नहीं कर रहे? वैसे तो ये धड़ल्ले से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं लेकिन अब इन्होंने कनाडा के स्थानीय लोगों को ही 'घुसपैठिया' कहना शुरू कर दिया है. एक धार्मिक कार्यक्रम में इन्होंने नारे भी लगाए- 'तुम लोग यूरोप और इंग्लैंड वापस जाओ'.

भारत और भारतीयों पर आरोप लगाने वाले ये खालिस्तानी जिस तरह अब कनाडा के लोगों को ही टारगेट करने लगे हैं, उससे स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ गई है. कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर चिंता जताई है.

Khalistanis march around Surrey BC and claim “we are the owners of Canada” and “white people should go back to Europe and Israel”.

How are we allowing these r*tards to shape our foreign policy? pic.twitter.com/9VmEnrVlGP

— Daniel Bordman (@DanielBordmanOG) November 13, 2024