Kim Jong Un: हजारों महिलाओं के सामने क्यों रो पड़े किम जोंग उन, मांगनी पड़ी भीख!

Birth Rate In North Korea: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें वे महिलाओं के सामने रोते हुए नजर आए हैं. असल में रविवार को एक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में उन्होंने महिलाओं से देश में जन्म दर में गिरावट को रोकने के लिए मदद की गुहार लगाई है. इस दौरान किम जोंग उन भावुक हो गए. किम जोंग उन ने महिलाओं को "प्रिय माताएं" कहकर संबोधित किया और कहा कि जन्म दर में गिरावट और बच्चों की अच्छी देखभाल करना सभी घरेलू कर्तव्य हैं जिन्हें माताओं के साथ मिलकर संभालना होगा. उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या घट रही है और यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है. देश की सेना के लिए युवाओं की जरूरत है और अगर जन्म दर में गिरावट जारी रही तो देश के लिए अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा.

'प्रजनन दर में गिरावट'



रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्यक्रम में किम जोंग ने कहा कि मांओं के साथ काम करने के दौरान प्रजनन दर में गिरावट को रोकने और बच्चों की अच्छी देखभाल करना सभी परिवारों की जिम्मेदारी है. हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करने के लिए मांओं की भूमिका की भी तारीफ की है. किम जोंग-उन ने कहा कि बच्चे पैदा करना देश की भलाई के लिए जरूरी है. अगर हम बच्चे पैदा नहीं करते हैं तो देश बूढ़ा हो जाएगा और हम अपने देश को बचा नहीं पाएंगे.

कॉन्फ्रेंस ऑफ मदर्स

इतना ही नहीं बताया गया कि 11 साल में पहली बार राजधानी प्योंगयांग में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ मदर्स में किम के अलावा कई महिलाएं भी रोती नजर आई हैं. किम जोंग ने कहा कि जब सभी माताएं यह समझ लेंगी कि कई बच्चों को जन्म देना देशभक्ति है तभी एक शक्तिशाली समाजवादी देश बनाने का हमारा लक्ष्य आगे बढ़ पाएगा. किम जोंग-उन ने कहा कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी.

बता दें कि उत्तर कोरिया में पिछले कुछ वर्षों से जन्म दर में तेजी से गिरावट आ रही है. इसकी वजह आर्थिक मंदी, खाद्य संकट और स्वास्थ्य समस्याएं हैं. संयुक्त राष्ट्र के आबादी कोष अनुमानों के मुताबिक, उत्तर कोरिया में मौजूदा समय में प्रजनन दर यानी एक महिला से पैदा होने वाले औसत बच्चों की दर इस वक्त 1.8 है. बीते कई दशकों में उत्तर कोरिया में प्रजनन दर तेजी से गिरी है. हालांकि, उत्तर कोरिया में पड़ोसी देशों दक्षिण कोरिया (प्रजनन दर: 0.78) और जापान (प्रजनन दर: 1.26) के मुकाबले प्रजनन दर अभी भी ज्यादा है.

