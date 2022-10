Plane Accident: रनवे को पार कर घास में फंसा विमान, एयरपोर्ट बंद; पैसेंजर्स का हुआ ये हाल

Plane Crash in World: कोरियन एअर का एक विमान बारिश के कारण फिलीपीन हवाई अड्डे पर रनवे से आगे निकलने के बाद सोमवार को भी घास के मैदान में फंसा रहा. विमान में सवार 162 यात्रियों और चालक दल के 11 सदस्यों में से किसी को चोटें नहीं आईं. यात्रियों को विमान से बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल करना पड़ा. देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक मैक्टन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने इकलौते रनवे पर विमान के फंसे होने के कारण बंद है और दर्जनों उड़ानों को रद्द कर दिया गया है. इस घटना में विमान को भी नुकसान पहुंचा है. फिलीपीन घटना की जांच करा रहा है. ‘कोरियन एअर लाइंस को डॉट’ ने एक बयान में कहा कि दक्षिण कोरिया के इंचियोन से एअरबस ए330 विमान ने रनवे से आगे निकलने से पहले दो बार नीचे उतरने की कोशिश की थी.

A Korean Air plane slid off the runway while landing at Cebu international airport in the Philippines on Sunday, shutting down the country's second busiest airport

All 173 passengers and crew were evacuated safely, with minor injuries reported pic.twitter.com/xzwnNzKeb3

