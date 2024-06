Kuwait fire: कुवैत के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 40 भारतीयों की मौत, देखें खौफनाक Video

Kuwait Fire: कुवैत से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, कुवैत के दक्षिणी शहर मंगाफ में एक इमारत में आग लग गई है, इस घटना में 41 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हो गए. सूत्रों की मुताबिक मरने वालों में 40 भारतीय शामिल हैं.

यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे के आसपास) हुई. कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आग के कारण लगभग 43 लोग घायल हुए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से चार लोगों की मौत हो गई है.

आग लगने का देखें वीडियो:-

#Kuwait Mangaf Fire: Initial causes indicate poor storage on the ground floor and the presence of many gas cylinders, Firefighters, MOI and MOH to assess the deaths and injuries.. #الكويت pic.twitter.com/LNCpkhZdae

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर से गहरा सदमा लगा है. कथित तौर पर 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमारे राजदूत शिविर में गए हैं. हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं."

In connection with the tragic fire-accident involving Indian workers today, Embassy has put in place an emergency helpline number: +965-65505246.

All concerned are requested to connect over this helpline for updates. Embassy remains committed to render all possible assistance. https://t.co/RiXrv2oceo

— India in Kuwait (@indembkwt) June 12, 2024