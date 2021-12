घर पर सूटकेस में रखी थी 10 करोड़ की करंसी, पुलिस भी रह गई हैरान

नई दिल्ली: ब्रिटेन में पुलिस ने जब एक घर में छापा मारा तो वह हैरान रह गई. घर में एक शख्स के सूटकेस से 1 मिलियन पाउंड यानी 10 करोड़ की करंसी मिली.

यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कियह करंसी 31 साल के एमिल बॉग्डैन सवास्त्रु के पास से मिली थी. पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था और ट्रायल के लिए उसे इस्लेवर्थ क्राउन कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में आरोपी का दोष सिद्ध हो गया है इसलिए उसे 10 फरवरी को सजा सुना दी जाएगी.

दरअसल, 30 जनवरी 2020 को मेट्स स्पेशलिस्ट क्राइम कमांड के जासूसों ने शेटलैंड रोड के एक रिहायशी घर में दबिश दी. सर्चिंग के दौरान वहां से एक मिलियन पाउंड की करंसी मिली. इस करंसी में 50 नोट पाउंड के और 200 यूरो के थे. ये सारे नोट जाली थे.

#GUILTY | A man, who was found in possession of £1m worth of counterfeit notes whilst trying to leave the country has been found guilty.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 22, 2021