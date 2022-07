US: अनजान लोगों पर क्यों लाखों रुपये लुटा रहे ये बुजुर्ग, इमोशनल कर देगी वजह

Emotional Story from US: अपने मां-बाप की इच्छा पूरी करने के लिये लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. ऐसे में अपनी मां के आखिरी शब्दों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक शख्स ने जो किया उसकी जमकर तारीफ हो रही है. इस बुजुर्ग की कहानी शुरु होती है साल 2014 में जब उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बैठकर अनजान लोगों को रुपये बाटने शुरू किए और ये सिलसिला अभी भी जारी है.

'सभी से प्‍यार करो'

ये कहानी अमेरिका (US) में रहने वाले एक बुजुर्ग की है जिनकी कहानी को एक एड मेकर केविन केट ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर शेयर किया है. केविन ने बताया कि ये बुजुर्ग शख्‍स अनजान लोगों को कैश बांटते हैं. और जिन लोगों को वो पैसा देते हैं उनसे ये उम्‍मीद रखते हैं कि वो सभी मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह 'प्रेम के संदेश' को आगे फैलाएंगे.

अपनी पोस्ट में केविन ने लिखा, 'सनडे को यह बुजुर्ग शख्स एक रेस्‍टोरेंट में थे, मैं भी वहीं था और उनके पास काफी कैश और कुछ कागज के टुकड़े थे. जिन पर लिखा हुआ था, 'सभी से प्‍यार करो'.

वायरल हुआ ट्वीट

Saw this man sitting by himself at a Waffle House in Midway, Florida.

So I said hello and asked him what he was doing with that money. pic.twitter.com/UY2uBW7hXE

