Monkeypox से इस देश में हाहाकार! पहली बार बच्चे भी हुए संक्रमित

Monkeypox Detected In US Children: मंकीपॉक्स (Monkeypox) ने अमेरिका (US) की टेंशन बढ़ा दी है. अमेरिका में पहली बार बच्चों के भी इस दुर्लभ बीमारी के चपेट में आने की खबर सामने आई है. यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के हवाले से ये खबर आई है. सीडीसी के मुताबिक, बच्चों में मंकीपॉक्स का पहला मामला कैलिफोर्निया में मिला है. वहीं जबकि दूसरा संक्रमित बच्चा अमेरिका का रहने वाला नहीं है. मामलों की पहचान होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी इनकी जांच कर रहे हैं कि संक्रमण कैसे हुआ? हालांकि संक्रमित बच्चों में लक्षण हैं, फिर भी दोनों की सेहत अच्छी है.

बच्चों में संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा

बता दें कि बच्चों को टेकोविरिमैट या टीपीओईएक्स नाम की एंटीवायरल दवा से जरूरी इलाज मुहैया कराया जा रहा है. यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं की सिफारिश करता है. ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों में संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा होती है.

मंकीपॉक्स की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस

सीडीसी का कहना है कि स्पेशल प्रोटोकॉल के माध्यम से बच्चों के लिए Jynneos Monkeypox Vaccine उपलब्ध कराया जा रहा है. मंकीपॉक्स की पहचान के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को नई गाइडलाइंस जल्द जारी की जा सकती हैं, इससे बीमारी के इलाज और रोकथाम में मदद मिलेगी.

कई देशों में पहुंचा मंकीपॉक्स

सीडीसी के हाई डिवीजन की उप निदेशक डॉक्टर जेनिफर मैकक्विस्टन ने शुक्रवार को कहा कि बच्चों में मंकीपॉक्स के मामले मिलना आश्चर्यजनक नहीं है. अमेरिका को इस स्थिति के लिए और तैयार रहने की जरूरत है. यूरोप और अन्य जगहों पर, जहां भी मंकीपॉक्स के मामले पाए गए हैं, वहां बच्चे और महिलाएं भी संक्रमित हुई हैं और ऐसा अमेरिका में भी हो सकता है ये मैं पहले से जानती थी.

गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार ने शुक्रवार दोपहर तक अमेरिकी राज्यों में 3 लाख मंकीपॉक्स की वैक्सीन भेज दी हैं. जान लें कि दुनियाभर में मंकीपॉक्स के मामलों की संख्या 14 हजार से ज्यादा हो गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मंकीपॉक्स को लेकर चेतावनी जारी की है.

