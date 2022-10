Nobel Prize 2022: इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, बैंकिंग सेक्टर के इन 3 एक्सपर्ट को मिला सम्मान

Nobel Prize Winner: इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार घोषित हो गया है. नोबेल प्राइज वीक 2022 के आखिरी दिन इसका ऐलान हुआ. इस साल ये प्राइस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े तीन अर्थशास्त्रियों को दिया गया है. ये तीन इकोनॉमिस्ट बेन बेर्नाके, डगलस डायमंड और फिलिप डिविग हैं. इन तीनों इकोनॉमिस्ट को बैंकों और वित्तीय संकटों पर रिसर्च के लिए ये पुरस्कार दिया गया.

बैंकिंग सेक्टर में रिसर्च के लिए मिला नोबेल

आपको बता दें कि ये तीनों इकोनॉमिस्ट अमेरिका के हैं. तीनों ने आर्थिक मंदी के दौर में बैंकिंग सेक्टर को बेहतर करने पर रिसर्च किए और मानवता को बचाने के बेहतर तरीके बताए.

Nobel Prize in Economic Sciences jointly awarded to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H Dybvig “for research on banks and financial crises.” pic.twitter.com/R00TmcSWEw

