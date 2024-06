China Waterfall Video: चीन के 'सबसे ऊंचे झरने' का राज खुला, वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

China Waterfall Pipe Video: चीन अपने 'सबसे ऊंचे झरने' - Yuntai Waterfall के लिए पाइप से पानी सप्लाई करता है! यह मशहूर झरना चीन के हेनान प्रांत में स्थित है. टूरिस्ट्स के बीच यह झरना बेहद लोकप्रिय है मगर अब उसका 'सीक्रेट' बाहर आ गया है. Douyin (TikTok का चीनी वर्जन) पर एक यूजर के वीडियो ने चीन की पोल खोल दी. टूरिस्ट ने दिखाया कि युनताई माउंटेन सीनिक एरिया में मौजूद इस झरने के पीछे एक बड़ा पाइप लगा है.

वीडियो से पता चलता है कि 314 मीटर ऊंचे युनताई झरने से गिरता सारा पानी प्राकृतिक नहीं है. यह वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. लोगों की नाराजगी देखते हुए युनताई माउंटेन पार्क ने गलती मान ली है. अधिकारियों ने कहा कि बारिश कम होने की वजह से झरने को एक्स्ट्रा बूस्ट देना पड़ा.

The source of Asia's highest #waterfall is a water pipe? In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the "highest waterfall in Asia," the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7

