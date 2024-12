पाकिस्तान में जहां पैदा हुए मनमोहन.. उस झेलम से भी आया संदेश, क्या बोले PAK के पूर्व मंत्री?

Manmohan Singh Death: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया. उनका निधन भारतीय राजनीति और दुनिया के लिए गहरे शोक का विषय है. मनमोहन सिंह के बारे में कई किस्से सामने आ रहे हैं. लोग उनके साधारण व्यक्तित्व और दूरदर्शी नीतियों को याद कर रहे हैं. मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र के एक छोटे से गांव गाह में हुआ था. वहां से भी उनके निधन पर शोक संदेश आए हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया..

दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और नेता फवाद चौधरी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की. फवाद इसी झेलम क्षेत्र से आते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के योगदान और उनके व्यक्तित्व की सराहना की. वीडियो में उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के झेलम जिले के गाह गांव में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है. उनका योगदान न केवल भारत, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा है.

भारत को जो आर्थिक स्थिरता दी है..

फवाद चौधरी ने आगे कहा कि मनमोहन सिंह जी की दूरदर्शी नीतियों ने आज भारत को जो आर्थिक स्थिरता दी है, उसका श्रेय उन्हीं को जाता है. उनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत था, और उन्होंने भारतीय राजनीति में हमेशा एक आदर्श प्रस्तुत किया. उनका निधन एक बड़ी क्षति है, और मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं.

