Pakistani Soldiers Dead Body: देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों को देश सम्‍मान के साथ अंतिम विदाई देता है. लेकिन पाकिस्‍तान ने तो इस मामले में भी ऐसी घिनौनी हरकत की है कि इसका वीडियो देखकर लोग पाकिस्‍तान की जमकर ओलाचना कर रहे हैं. आतंकवादियों से लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को पाकिस्तान सम्‍मानजनक विदाई देना तो दूर उनके शवों को सही तरीके से ले भी नहीं जा पा रहा है. पाकिस्‍तान का प्रशासन शहीद सैनिकों के शव को गधों पर ढो कर ले जा रहा है. यह मामला खैबर पख्तूनख्वा का है.

बलूचिस्‍तान और खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए 100 से ज्‍यादा सैनिक

पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पिछले एक महीने में पाकिस्तान सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं. ये सैनिक आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गए और पाकिस्तानी सेना इन तमाम आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है. इस बार भी पाकिस्‍तानी सेना ऐसा ही कर रही थी लेकिन इस चक्‍कर में इसकी जमकर थू-थू हो गई.

हाल ही की घटना में जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान सेना के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और पुलिस स्टेशन में घुसकर 7 पुलिसकर्मियों का अपहरण भी कर लिया. तब इस घटना में मारे गए सैनिकों को छिपाने के लिए पाकिस्तानी प्रशासन ने घटनास्थल से जल्द से जल्द मरे हुए सैनिकों के शव हटाने की कोशिश की.

मौतें छिपाने के लिए गधे पर लादे सैनिकों के शव

जल्‍दबाजी करते हुए प्रशासन ने सैनिकों के मृतक शरीर को गधों पर लादा और जंगल के रास्‍ते ले जाने लगी. लेकिन पाकिस्तानी प्रशासन की यह करतूत सेना की एक दूसरी टुकड़ी ने पकड़ ली और सैनिकों ने इसका वीडियो भी बना लिया. इतना ही नहीं उनकी आपस में बहस भी हुई और बातचीत में सेना के कमांडरों को जमकर गालियां दी गईं.

Pak Army carries its dead soldiers on donkeys in Tirah valley of Paktunkhwa

Pak military mafia, owning $200 billion business empire, has funds to ferry Generals & their families to play golf elsewhere but couldn't afford to send a helicopter to transport its fallen soldiers.. pic.twitter.com/OG9LKxGPsz

— Nighat Abbas (@Nighat_Abbass) November 20, 2024