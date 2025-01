चीन में ऐसा क्या हुआ, जो सड़कों पर भड़क गई हिंसा, जिनपिंग की तानाशाही भूल तमतमा उठे लोग

Shaanxi Protests China: चीन के शानक्सी प्रांत के पुचेंग वोकेशनल एजुकेशन सेंटर में एक किशोर की मौत हो जाती है और चीनी अधिकारी उसे दुर्घटना कहकर दबा देते हैं. इतना ही नहीं जब छात्र की डेड बॉडी की स्थिति को देखकर उसके माता-पिता ने सवाल उठाए तो उन्‍हें धमकाया गया. इसके बाद से यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर छा गया है और चीन में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.

छत से गिरकर हुई मौत

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारी पुचेंग वोकेशनल एजुकेशन सेंटर में पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जहां 2 जनवरी को एक छात्र की छात्रावास की इमारत से गिरकर मौत हो गई थी. विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर चीजें फेंकी, तब अधिकारियों ने उन पर लाठियों का इस्तेमाल किया.

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि छात्र की मौत एक दुर्घटना थी. तीसरे वर्ष का छात्र 17 वर्षीय डांग छात्रावास के रूममेट के साथ झगड़े के बाद गिर गया था. अधिकारियों ने इस घटना में कोई आपराधिक गतिविधि होने से इनकार किया है.

Has the Public's Tolerance Reached Its Limit?

Recently, at Pucheng Vocational School in Shaanxi, China, a 17-year-old student unfortunately died at school. The official statement reported it as a suicide by jumping, but they refused to allow the child's parents to check for… pic.twitter.com/HJ5QFN04Vu

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) January 6, 2025