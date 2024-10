Zakir Naik Pakistan: पाक पीएम से हंसता मिला, लेकिन मंच पर लड़कियों को देख क्यों भड़क गया जाकिर नाइक?

Zakir Naik in Pakistan: विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान पहुंचा हुआ है. कुछ घंटे पहले उसने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की. बताया गया कि शरीफ ने नाइक के इस्लामिक ज्ञान की तारीफ की और कहा कि वह व्यावहारिक और प्रभावशाली हैं. हालांकि पाकिस्तान में ही कुछ लोग जाकिर पर भड़के हुए हैं. इसकी वजह है एक कार्यक्रम जिसमें अनाथ बच्चियों को अवॉर्ड दिया जाना था लेकिन जाकिर नाइक भड़क गया. वह स्टेज छोड़कर ही चला गया.

पाक मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि इस्लामाबाद में अनाथ बच्चों के लिए चैरिटी कार्यक्रम में जब अवॉर्ड देने का मौका आया तो जाकिर नाइक तिलमिला गया. पाकिस्तान स्वीट होम का कार्यक्रम था और स्टेज पर जाकिर आया तो उसने अनाथ बच्चों को अवॉर्ड देने से मना कर दिया. जाकिर ने कहा कि ये लड़कियां ना-महरम हैं और इसलिए वह अवॉर्ड नहीं देगा. ना-महरम का मतलब एक तरह की अज्ञात पहचान, अनजान, पराया होता है.

Pakistan: Islamist Zakir Naik left the stage upon seeing a few orphan girls on stage. He said it was haram. He also scolded the announcer for addressing those girls as 'daughters,' as it is against Islamic principles.

He is one of the biggest reasons behind the radicalization of… pic.twitter.com/lqDtcmIx4l

— Mr Sinha (@MrSinha_) October 2, 2024