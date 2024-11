पाकिस्तान के PM ने 'गैरकानूनी' तरीके से दी थी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई, शहबाज शरीफ को मिलेगी सजा?

Pakistan PM Used VPN to Congratulate Donald Trump: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बुधवार (6 नवंबर) को ट्वीट करके बधाई भेजी थी. हालांकि अपने ट्रंप को बधाई भेजने के बाद से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर मजाक के पात्र बन गए है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पाकिस्तान में प्रतिबंध लगा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को बधाई देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN) के जरिए किया था. जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों ने इसकी तीखी आलोचना की और इसे लेकर खूब चुटकियां लीं हैं. लोगों का कहना है कि जब प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा है तो प्रधानमंत्री कैसे एक्स पर बधाई मैसेज पोस्ट कर सकते हैं?

पाकिस्तान पीएम ने बधाई में क्या लिखा था?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा "राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई! मैं पाकिस्तान-अमेरिका साझेदारी को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.

Congratulations to President-elect Donald Trump on his historic victory for a second term! I look forward to working closely with the incoming Administration to further strengthen and broaden the Pakistan-U.S. partnership. @realDonaldTrump

