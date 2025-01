दक्षिण कोरियाई हवाई अड्डे पर फिर बड़ा हादसा... रनवे पर टेकऑफ से पहले विमान में लगी भीषण आग

South Korea Plane Crash: दक्षिण कोरिया में एक और विमान हादसे का शिकार हो गई है. गनिमत यह रही इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. गिम्हे इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मंगलवार रात एक यात्री विमान के पिछले हिस्से में आग लग गई. विमान में सवार सात चालक दल के सदस्यों समेत सभी 176 लोगों को बाहर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक, हादसे में तीन लोगों को मामूली चोटें आईं हैं. दक्षिण-पूर्वी शहर बुसान के गिम्हे इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एयर बुसान का विमान हांगकांग जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने से पहले स्थानीय समयानुसार रात करीब 10.30 बजे विामन में आग लग गई.

A passenger seated in the back row of the aircraft has reported hearing a "cracking" sound from the luggage rack before smoke appeared. A flight attendant urged everyone to stay seated and approached with a fire extinguisher as smoke and sparks started. https://t.co/a4HG85DYpk

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 28, 2025