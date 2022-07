Rishi Sunak Wife Akshata Murty: ब्रिटेन के पूर्व मंत्री ऋषि सनक (Former UK minister Rishi Sunak) की पत्नी और इंफोसिस (Infosys) के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति (NR Narayana Murthy) की बेटी अक्षता मूर्ति उस समय से लोगों की नजर में है. जब से बोरिस जॉनसन (boris johnson) के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग उठी थी. अब अक्षता मूर्ति को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों के पास जाते हुए और उन्हें चाय और बिस्कुट परोसते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन वह चाय परोसने को लेकर वायरल नहीं हो रही हैं, बल्कि जिस क्रॉकरी में चाय परोसी गई थी, उसको लेकर वायरल हो रही हैं.

इस ब्रांड के हैं कप

उनके चाय परोसने के वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है और अब इस पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट मिल रहे हैं. ट्विटर यूजर्स ने दावा किया कि परोसे गए चाय के कप एम्मा लेसी (Emma Lacy) नाम के एक ब्रांड के हैं और प्रत्येक की कीमत 38 पाउंड यानी कि करीब 3,625 रुपये है.

☕️ After his shock resignation last night, Rishi Sunak's wife Akshata Murthy brings out a round of tea for journalists waiting for him to show his face. pic.twitter.com/Yt8ldN2aX9

किए जा रहे हैं कमेंट

ट्विटर पर एक यूजर ने पूछा कि क्या वह पत्रकारों को चाय परोसने के मिस्टर जॉनसन के इशारे की नकल करने की कोशिश कर रही थीं. वहीं, एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि विश्वास नहीं होता कि ऋषि सुनक ने मग पर 38 पाउंड खर्च किए. अक्षता मूर्ति करोड़पति बोरिस जॉनसन की नकल करने की कोशिश कर रही हैं? कहो कि आप पैरों पर टम्बल वीड चलने के बारे में क्या चाहते हैं, लेकिन कम से कम उनके पास असली मग थे.

Big thanks to @RishiSunak’s wife who very kindly brought us tea and biscuits outside his house!

P.S. It was very good tea. pic.twitter.com/VLxasWqf71

— Josh Gafson (@JoshGafson1) July 6, 2022