PM Modi Xi Jinping News: सीमा पर शांति, एक-दूसरे का सम्मान... PM मोदी ने जिनपिंग से दो टूक कही ये 7 बड़ी बात

PM Modi Xi Jinping Meeting News in Hindi: पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण के बाद भारत- चीन के संबंधों में आई कड़वाहट पिघलने लगी है. चीन-भारत में पेट्रोलिंग पर सहमति बनने की खबरों के बाद आज शाम को रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई. प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस बातचीत में पीएम मोदी ने दो-टूक लेकिन विनम्र तरीके से जिनपिंग को समझा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य रहने के लिए सीमा पर शांति बने रहना बहुत जरूरी है. उन्होंने बॉर्डर पर समझौते की राह खुलने को अच्छा बताया लेकिन साथ ही चीन को एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म भी समझा दिया. आइए आपको पीएम मोदी की जिनपिंग को दोटूक अंदाज में कही गई 7 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं.

'शांति- स्थिरता दोनों देशों के लिए जरूरी'

रूस के कज़ान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम 5 साल बाद औपचारिक बैठक कर रहे हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत-चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है.

Met President Xi Jinping on the sidelines of the Kazan BRICS Summit.

India-China relations are important for the people of our countries, and for regional and global peace and stability.

Mutual trust, mutual respect and mutual sensitivity will guide bilateral relations. pic.twitter.com/tXfudhAU4b

— Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2024