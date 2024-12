कुवैत में भारतीय श्रमिकों से मिले पीएम मोदी, कहा- आपकी तरह मैं भी अपने परिवार के लिए...

Modi Kuwait Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर हैं. इस दौरान वे कुवैत के शासक, प्रधानमंत्री से तो मुलाकात कर ही रहे हैं. साथ ही उन्‍होंने एक श्रमिक शिविर का भी दौरा किया है. पीएम मोदी ने कुवैत के मीना अब्दुल्ला क्षेत्र में गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया, जिसमें लगभग 1,500 भारतीय नागरिक काम करते हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने श्रमिकों से बात करते हुए कहा कि आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं. मैं भी परिवार के लिए काम करता हूं.

40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया

पीएम मोदी ने कहा कि आपकी तरह मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा लेकिन मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं. 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है और सबसे पहले अपने भाई बहनों से मिल रहा है. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबसे मिलने का अवसर मिला. आपका प्यार मुझे यहां तक खींच कर लाया है.

गांव में भी बने अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डा

पीएम मोदी ने कहा, "जब मैं 2047 विकसित भारत की बात करता हूं, तो इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी भी सोचता कि मेरे गांव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने. यह मेरे देश की ताकत है. मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है. जब ये सब मेहनत करते हैं तो मुझे भी करनी चाहिए. अगर वो 10-11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11-12 घंटे करना चाहिए. मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है."

