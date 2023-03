छोटी सी भूल और बुरे फंसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, पुलिस ने सिखाया सबक, जानें क्या है माजरा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति पार्क में टहलने निकले थे. पार्क में घूमते वक्त उनसे एक छोटी सी गलती हो गई. गलती यह कि वे अपने साथ अपना कुत्ता भी लेकर आए तो और उसे चेन नहीं बांधी थी. दोनों दिग्गज अपने कुत्ते के साथ हाइड पार्क में घूमने निकले थे.

कुते बिना 'चेन' से बंधे देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत पीएम सुनक के पास पहुंचे और उन्हें नियमों की याद दिलाई. 'टिकटॉक' पर शेयर किए गए एक वीडियो क्लिप में सुनक अपने दो साल के ‘लैब्रेडर रिट्रीवर’ नस्ल के कुत्ते नोवा के साथ ‘द सर्पेंटाइन’ झील के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं. इस क्षेत्र में साफतौर पर लिखा है कि स्थानीय वन्यजीवों को कोई परेशानी न हो, इसलिए कुत्तों को 'चेन' से बांधकर रखा जाए.

Notice: Dogs must be kept on leads. Do not allow them to enter the lake or disturb the wildlife.

