Kremlin Drone Attack: पुतिन की हत्या करने का किसने बनाया था प्लान? रूस ने यूक्रेन नहीं, इस देश को बताया मास्टरमाइंड

मीडिया से बातचीत में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'अमेरिका को यह मालूम होना चाहिए कि रूस जानता था कि यूएस टारगेट का चुनाव कर रहा है और यूक्रेन सिर्फ अमेरिकी योजनाओं को लागू कर रहा है.' हालांकि इस हमले में अमेरिका का ही हाथ है, इसे लेकर उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया.

हमारा हाथ नहीं- जेलेंस्की

इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने ड्रोन हमले में उनके देश का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया था. रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के दो ड्रोन ने राष्ट्रपति भवन पर हमले की कोशिश की थी. जेलेंस्की फिलहाल फिनलैंड की यात्रा पर हैं. उन्होंने बुधवार देर रात कहा, हम पुतिन या मॉस्को पर हमला नहीं कर रहे हैं. हम अपने ही इलाके में लड़ रहे हैं, अपने गांवों और कस्बों की रक्षा कर रहे हैं. ऐसा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार भी नहीं हैं. इसलिए हमने पुतिन पर हमला नहीं किया, हम इसे (इंटरनेशनल) ट्रिब्यूनल पर छोड़ देंगे.

The Russian Foreign Ministry continues to reproach and educate the Kiev regime and the international community.

The main statements of the Russian Foreign Ministry:

There is no doubt that the Kiev regime is behind the attempts to attack the Kremlin with drones;

Kyiv's… pic.twitter.com/sCTIMWS9Fk

