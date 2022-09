Russia Ukraine War: यूक्रेन में फिर दिखा बुचा, मारियुपोल जैसा नरसंहार! जेलेंस्की का दावा- इजिअम के पास सामूहिक कब्र में मिली 440 से अधिक डेडबॉडी

Russia Ukraine Conflict: यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे से खार्किव व कई अन्य शहरों को पिछले कुछ दिनों में छुड़ाया है, लेकिन अब इन शहरों से भयावह तस्वीर भी सामने आने लगी है. हाल ही में रूस के कब्जे से छुड़ाए गए उत्तर-पूर्वी शहर इजिअम के पास एक सामूहिक कब्र मिली है. दावा किया जा रहा है कि इस सामूहिक कब्र में 440 से अधिक शव मिले हैं.

जेलेंस्की ने देर रात देश को संबोधित कर दी जानकारी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार रात को कहा कि पिछले हफ्ते हमने इन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा पाया था. इसके बाद इज़ियम शहर में एक सामूहिक कब्र मिली है. ज़ेलेंस्की ने कहा, ‘इज़ियम, खार्किव क्षेत्र में लोगों के कई सामूहिक कब्र मिले हैं. इस कब्र में कितने लोगों को दफनाया गया, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने बताया कि एक-दो दिन में स्थिति साफ हो जाएगी.’

कहा- रूस को इस नरसंहार के लिए जवाबदेह ठहराना होगा

रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों ने गुरुवार को इजिअम के बाहर जंगल में यह सामूहिक कब्र देखी. सामूहिक कब्र पर लिखा हुआ है कि इसमें यूक्रेन के 17 सैनिकों के शव दफन हैं. सामूहिक कब्र के आसपास सैकड़ों लोगों की कब्र हैं और उनकी पहचान के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है. जेलेंस्की ने गुरुवार रात अपने संबोधन में यूक्रेन के कुछ अन्य शहरों के नामों का भी जिक्र किया, जिनके बारे में अधिकारियों का कहना है कि वहां से पीछे हटी रूसी सेना सामूहिक कब्रें छोड़कर जा रही हैं और वहां कथित युद्ध अपराधों के सबूत मिले हैं. जेलेंस्की ने कहा ‘बुचा, मारियुपोल और अब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इजिअम... रूसी सेना हर जगह मौत के निशान छोड़कर जा रही है और उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराना होगा. दुनिया को इस युद्ध की असल जिम्मेदारी रूस पर डालनी होगी.’

A mass burial was found in Izyum, Kharkiv region. Necessary procedures have already begun. All bodies will be exhumed and sent for forensic examination. Expect more information tomorrow.

Russia is a murderer country. A state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/7pKTrYvlUF

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 15, 2022