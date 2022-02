रूस दौरे पर पहुंचे PAK PM इमरान खान ने कह दिया कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पर हो गए ट्रोल

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है. इसी बीच दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को रूस पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) अपने बयान की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए.

दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा है. यह वीडियो उस वक्त का है, जब इमरान खान का हवाई जहाज रूस की राजधानी मॉस्को के एयरपोर्ट पर लैंड हुए. वहां पर रूसी सेना ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

"What a time I have come, so much excitement", Pakistan PM Imran Khan's first few comments after landing in Moscow, Russia. pic.twitter.com/LLUrSnwYBw

— Sidhant Sibal (@sidhant) February 23, 2022