Shakespeare First Folio: 20 करोड़ रुपये में बिकी शेक्सपियर की ओरिजनल बुक, 400 साल पहले हुई थी प्रकाशित

Shakespeare First Folio Auction: अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों में से एक द फर्स्ट फोलियो (The First Folio) की ओरिजनल कॉपी की नीलामी की गई. इसको कॉपी को न्यूयॉर्क में एक निजी कलेक्टर ने 2.5 मिलियन डॉलर (करीब 20 करोड़) में खरीदा. द फर्स्ट फोलियो प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का प्रकाशित संग्रह है. यह 1623 में उनकी मृत्यु के सात साल बाद प्रकाशित हुआ था.

मूल पांडूलिपि अब नहीं है शेष

द फर्स्ट फोलियो के जरिए शेक्सपियर के काम का आनंद लिया जा सकता है , क्योंकि उनके नाटकों की मूल पांडुलिपियों में से कोई भी अब शेष नहीं है. एक्टिंग कंपनी में शेक्सपियर के पार्टनर जॉन हेमिंग और हेनरी कोंडेल ने इस पुस्तक को कंपाइल किया था.

शेक्सपियर के पार्टनर ने पुस्तकों का किया था संकलन

दोनों ने पहले इन पुस्तकों, मसौदों और आधिकारिक निष्पक्ष प्रति से क्रॉस-रेफ़रिंग द्वारा पुस्तक को समेटने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया था और इसको बेहतर बनाया. बाद में उन्होंने पुस्तक और नाटकों को 'हास्य', 'त्रासदी' और 'इतिहास' में अलग-अलग वर्गीकृत किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को शेक्सपियर के काम को बारीक तरीके से पढ़ने को मिल सके.

बनाई गईं थी 750 कॉपी

शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो की केवल 750 प्रतियां बनाई गई हैं. हालांकि, वर्तमान में केवल एक तिहाई (220) से कम प्रतियां ही इस दुनिया में हैं. कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि फर्स्ट फोलियो में अठारह नाटकों को पहले नहीं प्रकाशित किया गया है, जिनमें 'द टेम्पेस्ट', 'ट्वेल्थ नाइट' और 'मेजर फॉर मेजर' शामिल हैं.

9.97 मिलियन डॉलर में बिक चुकी है एक कॉपी

यह पहली बार नहीं है कि फर्स्ट फोलियो की मूल प्रतियों में से कोई बेची गई हो. 2020 में, एक और प्रति 9.97 मिलियन डॉलर में बिकी थी. वहीं, उससे पहले साल 2001 में शेक्सपियर की एक ओरिजनल कॉपी 6.16 मिलियन डॉलर में बिकी थी.

