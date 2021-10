मौत के मुंह में गिरे युवक की जान बचाने के लिए सिखों ने किया कुछ ऐसा, हर तरफ हो रही तारीफ

टोरंटो: कनाडा (Canada) में सिख समुदाय (Sikh Community) के पांच लोगों ने एक युवक की जान बचाने के लिए जो किया उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. युवक चट्टान से फिसलकर एक ऐसे स्थान पर अटक गया था, जहां से बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था. नीचे पानी था और ऊपर खड़ी, फिसलन भरी चट्टान. तभी वहां से गुजर रहे पांच युवा सिखों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया.

'ग्लोबल न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार शाम छह बजे के आसपास 'रिज मीडोज सर्च एंड रेस्क्यू' को फोन आया कि दो हाइकर गोल्डन एर्स प्रांतीय पार्क में लोअर फॉल्स के पास फंसे हुए हैं. एक व्यक्ति फिसलकर नीचे चला गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है. हालांकि, इससे पहले कि रेस्क्यू टीम उसे निकाल पाती, पांच सिख (Sikh) वहां पहुंच गए और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

A video of the incident on Monday, in which five Sikh hikers tied their dastaars (turbans) together to save a man who had slipped and fallen at the Lower Falls at Golden Ears Park. Video courtesy @globalnews

Kudos to these young men on their quick thinking and selflessness. pic.twitter.com/XQuX27OH5i

