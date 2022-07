SriLanka Economic Crisis: कुकिंग, कैरम बोर्ड और सोफे पर आराम...राष्ट्रपति भवन-पीएम आवास में ऐसे मजे काट रहे प्रदर्शनकारी

SriLanka Economic Crisis: भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका संकट के दौर से गुजर रहा है. यहां की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का इस्तीफा मांग रही है. लोगों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर डेरा डाल दिया है. देश की अति सुरक्षित ये जगहें पिकनिक स्पॉट में बदल चुकी हैं. लोग यहीं पर खाना बना रहे हैं, अलग-अलग गेम खेल रहे हैं और पार्कों में मजे कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अपने पदों से इस्तीफा नहीं देते तब तक वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों पर कब्जा करना जारी रखेंगे. टेंपल ट्री, जिसे श्रीलंकाई पीएम आवास के रूप में भी जाना जाता है, के अंदर लोगों को कैरम बोर्ड खेलते और सोफे पर आराम करते देखा जा सकता है, उनमें से कुछ सोते भी दिखे.

पार्क के अंदर भी प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ देखी जा सकती थी. श्रीलंकाई पीएम के घर के अंदर एक प्रदर्शनकारी ने बताया, 'हम प्रदर्शनकारियों ने खाना बनाना शुरू कर दिया है, हम पीएम के घर के अंदर हैं. हमने पीएम विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे के लिए संघर्ष किया है. हम परिसर से तभी निकलेंगे जब वे इस्तीफा देंगे.'

#WATCH | Sri Lanka: Inside visuals from 'Temple Tree' official residence of Sri Lankan PM, where protestors are playing carrom, lying leisurely & loitering in the premises

Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe's residence was stormed by a sea of protestors, yesterday pic.twitter.com/c0HdfO4t6K

— ANI (@ANI) July 10, 2022