सांसदों के बीच चले जमकर लात-घूंसे और मुक्के, जमीन पर लिटा-लिटाकर मारा, देखें Video

Taiwan Parliament Viral Video: ताइवान (Taiwan) की संसद में शुक्रवार को सांसदों के बीच जबरदस्त विवाद देखने को मिला. विवाद इतना बढ़ा कि यह हाथापाई तक पहुंच गया. संसद के अंदर ही लात-घूंसे और मुक्के चले, हद तो तब हो गई कि जब संसद एक दूसरे को जमीन पर लिटा-लिटाकर मार रहे थे, यह घटना तब घटी है जब दो दिन बाद ही ताइवान में नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते की शपथ होनी है. आइए जानते हैं क्यों हुआ विवाद.

पहले जानें मामला क्या है

ताइवान की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया है. इसके तहत सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्षी सांसदों को ज्यादा पावर देने की बात कही गई है. इसके अलावा संसद में झूठा बयान देने पर सरकारी अधिकारियों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा.

सांसदों में हुआ टकराव

अलजजीरा के मुताबिक, इसी बिल पर वोटिंग से ठीक पहले नए राष्ट्रपति चिंग ते की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) और चीन समर्थक विपक्ष की कुमेन्तांग (KMT) पार्टी के लोगों के बीच झड़प हो गई. जब सांसद सदन में पहुंचे तो वे एक-दूसरे पर लड़ाई करने का आरोप लगाने लगे.

विवाद क्या है?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बहुमत में होने की वजह से विपक्षी पार्टी संसद में अपने सदस्यों को सरकार के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए और ज्यादा पावर दिलवाना चाहती है. वहीं चिंग ते की पार्टी DPP का आरोप है कि विपक्ष संसद में जबरदस्ती बिल पास करवाने की कोशिश कर रहा है, जो संविधान का उल्लंघन है. इसी को लेकर दोनों पक्षों के सांसद आपस में भीड़ गए.

होने लगी मारपीट

कानूनों के बदलवाों को लेकर हो रही तीखी बहस के दौरान सांसदों में विवाद इतना बढ़ गया कि सांसदों ने एक दूसरे पर लात घूसे खूब चलाए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

संसद में मारपीट का वीडियो:-

Legislators fight in #Taiwan's parliament (Legislative Yuan)

A member of Taiwan's parliament stole a bill to prevent it from being passed.

At least one deputy had to be taken to hospital with a head injury following the debate.

The reason why the legislators are fighting is… pic.twitter.com/wVL18qtzkC

