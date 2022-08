Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के पास नहीं है अपना घर, गैरेज में सोती हैं मां!

Tesla CEO Elon Musk does not have his own house: टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं, लेकिन इनके पास अमेरिका में अपना घर नहीं है. अधिकतर लोग जानते हैं कि वह अपना ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिताते हैं, लेकिन एलन मस्क (Elon Musk) की मां मेय मस्क (Maye Musk) ने हाल ही में एक दिलचस्प खुलासा किया. पेशे से मॉडल 74 वर्षीय मेय मस्क ने बताया कि जब वह अपने बेटे से मिलने टेक्सास स्थित स्पेसएक्स के हेड ऑफिस जाती हैं तो उन्हें वहां गैरेज में सोना पड़ता है.

2020 में कही थी फिजिकल प्रॉपर्टी बेचने की बात

द संडे टाइम्स को दिए इंटरव्यू के दौरान मेय ने बताया, "आपके पास रॉकेट साइट के पास एक फैंसी घर नहीं हो सकता है." बता दें कि वर्तमान में मस्क एक किराये के अपार्टमेंट में रहते हैं जो स्पेसएक्स ऑफिस के आसपास ही है. मस्क ने खुद कई बार कहा है कि उनके पास घर भी नहीं है. कई बार वह अपने दोस्तों के यहां रहकर समय बिताते हैं. अपने प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के दौरान वह ऑफिस में कई रातें बिता देते हैं. एलन मस्क ने 2020 में ट्विटर पर कहा था कि "मैं लगभग सभी भौतिक संपत्ति बेच रहा हूं. मेरे पास कोई घर भी नहीं होगा."

बेटे के लिए चांद पर जाने को तैयार बैं मस्क की मां

इस इंटरव्यू में मस्क की मां ने अपने बेटे की स्पेसएक्स को मंगल ग्रह पर ले जाने की महत्वाकांक्षा के बारे में भी विस्तार से बात की. उन्होंने बताया कि एलन ने मुझे चांद पर लेकर जाने की इच्छा व्यक्त की है. जब उनसे पूछा गया कि, क्या वह मंगल ग्रह पर जाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा, "आपको इसके लिए 6 महीने की तैयारी और आइसोलेशन की जरूरत है और यह मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं यह करूं, तो मैं इसे करूंगी."

