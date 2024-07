ट्रंप पर होगा हमला, 120 दिन पहले इस शख्स ने की थी भविष्यवाणी, मॉडर्न 'नास्त्रेदमस' ने और क्या कहा?

Donald Trump Attack: आज से चार महीने पहले अमेरिका के एक बाबा को पता था कि ट्रम्प पर कब और कैसे हमला होगा. इस बाबा को ये भी पता है कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा. इस बाबा की एक भविष्यवाणी तो सच हो गई है. बाबा ने तीन भविष्यवाणियां की हैं. क्या बाकी भविष्यवाणी भी सच होंगी. क्या कहता है ये बाबा चलिए समझते हैं.

कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा नहीं होगा कि उन पर ऐसा जानलेवा हमला हो सकता है. लेकिन इस हमले का पूर्वाभास एक ऐसे शख्स को हो गया था जिसे आज का बाबा वेंगा या नास्त्रेदमस कहा जा सकता है.

120 दिन पहले कर दी थी भविष्यवाणी

ट्रंप से हुए हमले के करीब 120 दिन पहले ही एक पादरी ने साफ-साफ भविष्यवाणी कर दी थी कि ट्रंप पर कब कैसे और क्यों हमला होगा. यही नहीं इस पादरी ने ये तक बता दिया था कि शरीर के किस हिस्से पर गोली उन्हें भेदते हुए निकलेगी. ये हैं पादरी ब्रैंडन बिग्स.. आज दुनियाभर में इन्हें हर कोई पहचान रहा है. इन्होंने अमेरिका को लेकर 14 मार्च 2024 को एक नहीं बल्की 3-3 बड़ी भविष्यवाणी की थी.

एक वीडियो में पादरी ब्रैंडन बिग्स ने कहा था, मैंने ट्रंप पर जानलेवा हमला देखा है, मैंने देखा है कि बुलेट उनके कान को छेदती हुई चली गई. यह गोली उनके सिर के इतने नजदीक से गई कि इससे उनके कान के पर्दे फट गए. मैंने ये भी देखा कि वह इस बीच जमीन पर गिरे और भगवान को याद करने लगे.

Recorded on 3/14/24 (verified), Pastor Brandon Biggs recounts a prophecy he saw. "I saw an attempt on [Trump's] life that this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his ear drum. And I saw, he fell to his knees during this timeframe..."#Trump pic.twitter.com/W1BGNOPrFg — Yunasai (@XYunasai) July 15, 2024

क्या सच होंगी बाकी दो भविष्यवाणियां?

इन्हीं पादरी ब्रैंडन बिग्स ने अबकी बार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की भी भविष्यवाणी की है. बिग्स ने वीडियो में कहा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को ईश्वर के प्रति लगाव देखा है. मैंने उन्हें राष्ट्रपति पद जीतते भी देखा. लेकिन पादरी की तीसरी भविष्यवाणी के मुताबिक अब अमेरिका के आने वाले दिन अंधकारमय होंगे और इसका कारण होगा गिरती अर्थव्यवस्था.

Recorded on 3/14/24 (verified), Pastor Brandon Biggs recounts a prophecy he saw. "I saw an attempt on [Trump's] life that this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his ear drum. And I saw, he fell to his knees during this timeframe..."#Trump pic.twitter.com/W1BGNOPrFg — Yunasai (@XYunasai) July 15, 2024

Recorded on 3/14/24 (verified), Pastor Brandon Biggs recounts a prophecy he saw. "I saw an attempt on [Trump's] life that this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his ear drum. And I saw, he fell to his knees during this timeframe..."#Trump pic.twitter.com/W1BGNOPrFg — Yunasai (@XYunasai) July 15, 2024

बिग्स ने कहा, मैंने देखा कि इसके तुरंत बाद अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आएगी, जो देश के इतिहास में सबसे बुरी होगी. लॉर्ड ने मुझसे कहा था कि यह बहुत ही अंधकारमय समय होगा. पादरी ब्रैंडन बिग्स की पहली भविष्यवाणी तो सही साबित हो गई. देखना ये है कि क्या पादरी की बाकी की दो भविष्यवाणी इसी तरह सच साबित होंगी.