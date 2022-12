VIDEO: NASA का ओरियन कैप्सुल चंद्रमा से ऐसे पहुंचा धरती तक, यहां जानें सबुकछ

NASA Moon Mission: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल (यान) रविवार को मैक्सिको के समीप प्रशांत महासागर में उतर गया और इसी के साथ आर्टेमिस 1 मिशन को पूरा किया. यह यान गुआडालुपे द्वीप के समीप मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया के पश्चिम में समुद्र में उतरा.

ओरियन ने 16 नवंबर को नासा के ‘कैनेडी स्पेस सेंटर’ से चंद्रमा के लिए उड़ान भरी थी और धरती पर लौटने से पहले उसने लगभग एक सप्ताह चंद्रमा की कक्षा में बिताया. इस बार ओरियन में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं बल्कि 3 मानव पुतले हैं. इन पुतलों में कंपन, झटके, रेडिएशन समेत कई और चीजों के आंकड़े जुटाने के लिए कई तरह के सेंसर लगे हैं.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022