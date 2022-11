Elon Musk Tweet: 'क्या ट्विटर को अब तक मर नहीं जाना चाहिए था...' मस्क ने इस ट्वीट के साथ ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Elon Musk Latest Tweet: ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को ट्रोलर्स की जमकर क्लास ली. उन्होंने उन ट्रोल्स पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, जिन्होंने उनके ट्विटर अधिग्रहण के तुरंत बाद इसके अंत की भविष्यवाणी की थी. एलन मस्क ने इसी की ओर इशारा करते हुए लिखा, ‘क्या ट्विटर को अब तक मर नहीं जाना चाहिए था या कुछ और...?’ दरअसल, एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ का चार्ज लेते ही आधे से ज्यादा स्टाफ की छंटनी और फिर कई नियमों में बदलाव किया था. इसके बाद कई लोगों ने कहा था कि ट्विटर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा.

इन वजहों से होती गई मस्क की आलोचना

ट्विटर का अधिग्रहण करने के अगले दिन ही मस्क ने तब के सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर छंटनी की थी. छंटनी के तुरंत बाद उन्होंने ब्लू टिक को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जिसकी वजह से उनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई. उन्होंने ब्लू टिक को पेड सब्सक्रिप्शन करने की घोषणा की, जिसके लिए यूजर्स को 8 डॉलर प्रतिमाह देने को कहा गया. इसे लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन मस्क ने साफ कर दिया कि वह अपना फैसला नहीं बदलेंगे.

Wasn’t Twitter supposed to die by now or something … ?

