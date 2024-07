UK Election Results: सुनक को याद आई दिवाली, स्टार्मर बोले- पहले देश फिर पार्टी, दोनों नेताओं के भाषण में दिखी भारत की चुनावी झलक

British Prime Minister: यूनाइटेड किंगडम (यूके) में आम चुनाव के नतीजे के साथ ही 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी जहां सत्ता से बाहर हुई. वहीं, लेबर पार्टी की सरकार 10, डाउनिंग स्ट्रीट में दाखिल हुई. शुक्रवार शाम को प्रधानमंत्री का पद छोड़ने वाले ऋषि सुनक ने विदाई भाषण दिया. वहीं, कीर स्टार्मर ने शानदार जीत के बाद बतौर पीएम अपना पहला भाषण दिया. उन दोनों ही नेताओं को भाषण में भावुकता और दृढ़ता के साथ ही भारत की चुनावी झलक भी दिखी.

कीर स्टार्मर 400 पार, आज से ही काम शुरू करने का इरादा

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टार्मर ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के साथ ही देशवासियों के "हृदय की निराशा" को ठीक करने का वादा किया. 400 पार सीटें जीतने वाली लेबर पार्टी के 61 वर्षीय नेता स्टार्मर ने देश पहले और पार्टी बाद में जैसे सियासी जुमले भी कहे. उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, "हमारा काम अति आवश्यक है और हम इसे आज से ही शुरू कर रहे हैं." देश के पहले एशियाई प्रधानमंत्री बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा किए गए "अतिरिक्त प्रयास" को भी स्टार्मर ने मान्यता दी.

ऋषि सुनक ने भावुक भाषण में याद किया दिवाली का त्योहार

दूसरी ओर, 44 वर्षीय ऋषि सुनक ने कहा कि आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार की "जिम्मेदारी" लेते हुए पार्टी के नेता का पद छोड़ देंगे. इसके साथ ही सुनक ने उन दिवाली उत्सवों को याद किया जो उन्होंने भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास) पर अपने परिवार के साथ मनाए थे. सुनक का कार्यकाल करीब 20 महीना रहा. प्रधानमंत्री के रूप में अपने विदाई भाषण में वह भावुक हो गए.



स्टार्मर ने लोगों को दिलाया भरोसा, सुनक ने वोटर्स से मांगी माफी

कीर स्टार्मर ने ऋषि सुनक की जगह ली. ब्रिटिश नियम के मुताबिक, सुनक ने किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और स्टार्मर ने सरकार बनाने के लिए एक समारोह में किंग की इजाजत ली. स्टार्मर ने कहा कि देश ने "परिवर्तन के लिए और सार्वजनिक सेवा में राजनीति की वापसी के लिए निर्णायक रूप से मतदान किया." वहीं, सुनक ने मतदाताओं से माफी मांगी, लेकिन जोर दिया कि उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पूरे समर्पण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया. उन्होंने अपनी पार्टी के सहयोगियों से भी माफी मांगी जो चुनाव में हार गए.

राष्ट्र के हृदय की निराशा को साथ मिलकर ठीक करने की जरूरत

यूके आम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान और शुक्रवार को वोटों की गिनती के बाद नतीजे सामने आए. इसके बाद स्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने. उन्होंने कहा, "जब लोगों द्वारा किए गए त्याग और राजनीतिक नेताओं से प्राप्त सेवा के बीच अंतर काफी बढ़ जाता है, तो इससे राष्ट्र के हृदय में निराशा उत्पन्न हो जाती है. आशा, भावना और बेहतर भविष्य में विश्वास खत्म हो जाता है. इसे ठीक करने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है.’’

आपका फैसला ही मायने रखता है, आपका गुस्सा, आपकी निराशा सुनी

इससे पहले सुनक ने कहा, ‘‘सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे खेद है. मैंने इस पद पर पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन आपने स्पष्ट संकेत दे दिया कि ब्रिटेन की सरकार को बदलना होगा. आपका फैसला ही मायने रखता है. मैंने आपका गुस्सा, आपकी निराशा सुनी है, और मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं... इस नतीजे के बाद, मैं पार्टी नेता का पद छोड़ दूंगा, तुरंत नहीं, पर मेरे उत्तराधिकारी के चयन की औपचारिकता पूरी होने के बाद.’’

ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर के भाषणों के दौरान साथ दिखीं पत्नी

ऋषि सुनक और कीर स्टार्मर के भाषणों के दौरान उनका साथ देने के लिए दोनों नेताओं की पत्नी मौजूद रहीं. सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति मजबूती से खड़ी दिखीं. वहीं, स्टार्मर के साथ विक्टोरिया स्टार्मर उनकी खुशी बढ़ाती और जश्न मनाती दिखीं. सुनक ने अपने भाषण का समापन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही अपनी टीम के प्रति आभार जताते हुए किया, जिन्होंने त्याग किया और वह देश की सेवा कर सके.

सुनक ने कहा, "ब्रिटेन के बारे में सबसे उल्लेखनीय चीजों में से एक यह है कि यह कितना असाधारण है कि मेरे दादा-दादी बहुत कम जमा पूंजी के साथ यहां आए और दो पीढ़ियों बाद मैं प्रधानमंत्री बन सका... और मैं अपनी दो छोटी बेटियों को डाउनिंग स्ट्रीट की सीढ़ियों पर दिवाली की मोमबत्तियां जलाते हुए देख सका.’’

