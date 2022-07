UK PM Boris Johnson Will Resign: यूनाइटेड किंग्डम भी महाराष्ट्र जैसे सियासी संकट से जूझ रहा है. वहां भी राजनीतिक उथल पुथल मचा है. इस बीच, ब्रिटिश मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं.

मंत्रियों ने की थी इस्तीफा देने की अपील

बता दें कि यूके के नए वित्त मंत्री नादिम जहावी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से इस्तीफा देने की अपील की थी. उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री, आप जानते हैं कि क्या करना सही है, और अभी इस्तीफा दे दीजिए.

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC

