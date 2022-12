Rishi Sunak: बेघर को खिलाया खाना, फिर कर दी ऐसी बात; ट्रोल हो गए ब्रिटिश PM ऋषि सुनक

British politicians slammed Rishi Sunak: इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में सब बराबर है. खासकर आलोचना करने के मामले में सोशल मीडिया में छोटे-बड़े का जरा भी भेद नहीं दिखता है. यानी नेटिजंस कब और किसकी क्लास लगा दें कोई नहीं जानता. ऐसे ही एक मामले में अब बात यूके (UK) के पीएम ऋषि सुनक की जिनकी समझ पर सवाल उठाते हुए लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

ऋषि सुनक की आलोचना

हाल ही में सुनक ने लंदन (London) स्थित एक रैनबसेरे यानी आश्रय स्थल का दौरा किया था. जहां खाना परोसने के दौरान सुनक ने रात में सोने की जगह ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे एक शख्स से ऐसा संवाद किया जिसके बाद ट्विटर यूजर्स और ब्रिटिश राजनेताओं ने ऋषि सुनक को उनके संवाद के लिए जमकर फटकार लगाई है.

जब पीएम सुनक लोगों को भोजन परोस रहे थे तो इस बीच एक शख्स आता है जिसको वह खाना देते हैं. उन्होंने व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू की पहले उसका नाम पूछा और फिर पूछा कि खाने में क्या लेना पसंद करेंगे. इसके बाद बात करते-करते सुनक ने उसे सॉसेज, टोस्ट और अंडे की एक प्लेट थमा दी. सुनक से उसे एक पानी की छोटी बोतल भी दी. इस दौरान सुनक ने उस आदमी से पूछा, क्या आप व्यवसाय में काम करते हैं. तो उसने कहा, 'नहीं, मैं बेघर हूं.' ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इंग्लैंड में विपक्षी लेबर पार्टी की नेता एंजेला रेनेर (Angela Rayner) ने ट्विटर पर पीएम सुनक की निंदा करते हुए लिखा, 'मुझे चिंता है कि प्रधानमंत्री को बेघर का मतलब पता नहीं है. ये कष्टदायी स्थिति है.'

Rishi Sunak is so out of touch.

Working for the PR points in a homeless shelter, his original question to a homeless person is “Do you have a business?”

(which he switches at the last minute to “Do you work in a business?”)

— Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 24, 2022