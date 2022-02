रूस के खिलाफ अब यूक्रेन भी आक्रामक मोड में, ट्वीट कर किया ये ऐलान

नई दिल्ली: यूक्रेन और रूस के जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने रूस के साथ राजनायिक रिश्ते तोड़ दिए हैं.

We have severed diplomatic relations with Russia. For all those who have not yet lost their conscience in Russia, it is time to go out and protest against the war with Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022