अमेरिकी एयरस्पेस क्यों हुआ ठप, राष्ट्रपति बाइडेन ने दिए जांच के आदेश, 4000 से अधिक उड़ानें हुईं प्रभावित

Flight Operations Disrupted In The US: अमेरिका में बुधवार को एक तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ. 3,700 से अधिक फ्लाइटंस में देरी हुई जबिक 600 से अधिक कैंसिल कर दी गईं.