US ends Covid 19 testing: अमेरिका जाने वालों के लिए अच्छी खबर! सरकार ने कोरोना से जुड़ी इस पाबंदी को हटाया

US new rule for air travelers: अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अगर समस्या बढ़ाने वाला कोविड-19 का कोई नया वैरिएंट सामने आता है, तो इस जांच को दोबारा बहाल किया जा सकता है.