Joe Biden Speech: भाषण के दौरान ये क्या कह गए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन? यूजर्स बोले- ये तो सबसे बड़ा खुलासा

Joe Biden Speech: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अक्सर भाषणों के दौरान पहले भी गलतियां करते रहे हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे सभी लोग चौंक गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें कैंसर है. अब उनके इस भाषण का वीडियो वायरल हो चुका है जिसपर कुछ लोगों का मानना है कि वह गलती से ऐसा बोल गए हैं, हालांकि कुछ यह जानकार काफी हैरान हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं. बाइडेन ने क्लाइमेट इमरजेंसी को लेकर दिए गए अपने बयान में इस बीमारी के बारे में खुलासा किया है.

कैंसर से जूझ रहे बाइडेन?

राष्ट्रपति बाइडेन ने मैसाचुसेट्स के समरसेट में एक कोल प्लांट का दौरा किया और वहीं पर दिए भाषण में उन्होंने यह बात कही है. बाइडेन अपने भाषण में बचपन के दिनों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कैसे घर के पास तेल रिफाइनरियों से उत्सर्जन का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे प्लांट से जहरीली गैस, धुंआ और ग्रीनहाउस गैस निकलती थी. राष्ट्रपति ने आगे कहा कि रिफाइनरी के आसपास के इलाकों ने क्लाइमेट इमरजेंसी को बढ़ावा दिया और उन्हें कैंसर है.

Biden says that his mother using windshield wipers to "get literally the oil slick off the window" is "why I and so damn many other people have cancer." pic.twitter.com/YIoBlZadRJ

— Townhall.com (@townhallcom) July 20, 2022