न्यूयॉर्क: दुनियाभर की चेतावनियों और समझाइश को नजरअंदाज करके यूक्रेन पर जंग (Russia-Ukraine War) थोपने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को लेकर अमेरिकी सांसद ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है. यूएस सांसद लिंडसे ग्राहम (US Senator Lindsey Graham) का कहना है कि जंग को रोकने के लिए पुतिन की हत्या जरूरी है.

लिंडसे ग्राहम ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए. इसके बाद ही ये जंग थम सकती है. फॉक्स न्यूज चैनल के एक लाइव कार्यक्रम में दक्षिण कैरोलिना के रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ने ये भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का पुतिन को जीनियस कहना एक बड़ी गलती थी. बता दें कि रूस और यूक्रेन (Russia Ukraine War) के बीच पिछले 8 दिनों से लड़ाई चल रही है. रूस पर अमेरिका सहित कई पश्चिम के देशों ने पाबंदियां लगी दी हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन रुकने को तैयार नहीं हैं.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country - and the world - a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022