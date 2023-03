चांद के पास दिखने लगी बिंदी, शुक्र और चंद्रमा के मिलन का अद्भुत नजारा देख हैरान रह गए लोग

नासा ने भी दी जानकारी

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी ट्विटर पर यूजर्स को इसकी जानकारी दी. उन्होंने लोगों से दुर्लभ घटना के क्लिक शेयर करने की भी अपील की. आसमान में यह अनोखी घटना नवरात्र और रमजान के बीच में घटित हई इसलिए लोगों ने इसके अलग-अलग अर्थक निकालने शुरू कर दिए हालांकि यह एक सामान्य खगोलीय घटना थी.

Look westward to find the Moon as a beautiful slim crescent this evening after sunset, hanging just below blazing-bright Venus. Tomorrow evening, look west again to spot the Moon once more, this time shining from above Venus.

Spot the duo? Share your pictures. pic.twitter.com/svHdZToovq

