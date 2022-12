Video: ब्राजीलियन फुटबॉल फैन ने पहना अनोखा मिरर आउटफिट, इंटरनेट पर मच गया हंगामा

Brazil Football Team: फुटबॉल का सबसे बड़ा कार्निवल - फीफा वर्ल्ड कप - कतर में आयोजित किया जा रहा है और कुछ नतीजों ने निश्चित रूप से प्रशंसकों और समर्थकों को स्तब्ध कर दिया है. दिलचस्प मैचों के दौरान, फुटबॉल प्रेमी अनोखे तरीके से अपनी उत्तेजना और खुशी व्यक्त करते हैं. अब ब्राजील के एक फैन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट करने का दिलचस्प तरीका चुना.

एक ट्विटर यूजर ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘ब्राजील क्रोएशिया से हार गया, लेकिन विश्व कप में पूरे साल के दौरान, उनके पास अब तक के सबसे समर्पित प्रशंसक हैं. ब्राजील के एक फुटबॉल प्रशंसक ने खुद को शीशों से ढक लिया. चलने वाला एआर फिल्टर लग रहा था.’

वीडियो में एक ब्राजीलियाई फुटबॉल प्रशंसक को एक दिलचस्प मिरर मोज़ेक पैटर्न जर्सी में नजर आ रहा है और अन्य मनोरंजक फुटबॉल उत्साही प्रेमियों के साथ तस्वीरें क्लिक करवा रहा है. यह स्पष्ट नहीं है कि युवा प्रशंसक ने कतर में मिरर ड्रेस पहनी थी या नहीं, लेकिन इस भाव ने निश्चित रूप से इंटरनेट का ध्यान खींचा है.

Brazil lost the game to Croatia but throughout the years in World Cup, they have the most dedicated fans ever.

Brazillian football fan covered himself with mirrors. Looked like a walking AR filter. pic.twitter.com/l8ZJky7XnZ

