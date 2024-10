VIDEO: मैं 6 बार विधायक रहा हूं..., क्यों भड़क गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा? CM नायब सिंह सैनी ने कैसे कर दी बोलती बंद?

Video haryana Assembly Congress: कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) हरियाणा विधानसभा में भड़क गए. उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहना है कि 'मैं पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में सुन रहा हूं. यह हमेशा प्रोटेम स्पीकर होता है.' उनकी आपत्ति पर सीएम नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने ऐसा जवाब दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शांत हो गए और कहने लगे कि पहले क्यों नहीं किया विरोध.

सबसे पहले देखें वीडियो:-

#WATCH | Chandigarh: In Haryana Assembly, Congress MLA Bhupinder Singh Hooda takes objection to the post of 'Acting Speaker - "I am hearing about Acting Speaker for the first time. It is always a Pro-tem Speaker...This is an insult to the chair of the Speaker...It should be… pic.twitter.com/bZ0YojCCcH

