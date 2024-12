यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसा क्या हुआ.. एक कैदी के चलते रूस-ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया तनाव

Australian man captured by Russia: यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के रूसी सैनिकों द्वारा पकड़ने का वीडियो सामने आया है, जिसने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को हरकत में ला दिया है. रूसी पत्रकारों द्वारा टेलीग्राम पर साझा किए गए इस वीडियो में ऑस्कर जेनकिंस नाम के व्यक्ति को दिखाया गया है, जो कथित रूप से यूक्रेन के लिए लड़ाई कर रहा था. वीडियो में वह गंदे कपड़ों में, हाथ बंधे हुए और रूसी सैनिकों द्वारा पूछताछ के दौरान घायल हालत में दिखाई देता है.

सैनिक की वर्दी में..

असल में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में जेनकिंस खुद को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बताते हुए कहता है कि मेरा नाम ऑस्कर जेनकिंस है, मेरी उम्र 32 साल है. मैं बायोलॉजी की पढ़ाई करता हूं. वह सैनिक की वर्दी में नजर आता है और उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ है. वीडियो में पीछे खड़ा एक व्यक्ति उसे डंडे से सिर पर मारते हुए भी दिखाई देता है.

अल्बानीज़ ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाए

इस वीडियो के सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि रूस अक्सर गलत जानकारियां फैलाता है. हमारी मॉस्को स्थित दूतावास और विदेश मंत्रालय मामले की सच्चाई का पता लगाने में जुटे हैं." साथ ही, उन्होंने रूस से युद्धबंदियों के अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील की है.

वहीं ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक विदेश मंत्री मार्क ड्रेफस ने कहा कि सरकार रूस से संपर्क साधकर जेनकिंस की स्थिति और सुरक्षा की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने यह भी दोहराया कि सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी गई है. जेनकिंस के परिवार को सरकार की ओर से कांसुलर सहायता दी जा रही है.

Oscar Jenkins 32 year old Australian teacher caught by the Russian army as mercenary for Ukraine. In the other video he wished to force the Chinese people to become vegans. Such derranged western psycho joining a war that he does not understand. Can you see why this is happening? pic.twitter.com/joWCfR23Fa

— SynCronus (@syncronus) December 22, 2024