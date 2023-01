Viral Video: रेलवे ट्रैक पर लगता है यह अनोखा बाजार, दुकानों के बीच से गुजरती है ट्रेन

Thailand News: थाईलैंड के समुत सोंगखराम प्रांत में मेकलोंग रेलवे स्टेशन एक पर्यटक आकर्षण है. स्टेशन पर रोम हूप मार्केट है. वैसे यह एक आम बाजार है जहां समुद्री भोजन, सब्जियां, फल, मीट और अन्य विविध सामान मिलता है लेकिन इससे जुड़ी एक चीज है जो इसे बेहद खास बनाती है.

इस बाजार को 'जीवन-जोखिम' (life-risking) बाजार कहा जाता है क्योंकि इसके स्टॉल माई क्लोंग-बान लाम रेलवे लाइन से बिल्कुल सटे हुए है. महाचाई और माई क्लोंग के बीच यह एक छोटी रेलवे लाइन है. थाईलैंड पर्यटन की वेबसाइट के अनुसार, बाजार 100 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है.

Maeklong Railway Market, Thailand a marketplace with a railway track through it @RebeccaH2030

pic.twitter.com/MDR3CkK6EL

— Erik Solheim (@ErikSolheim) January 23, 2023