WATCH: जॉर्जिया की संसद में जमकर चले लात-घूंसे, क्या है वो विवाद जिसमें उलझ गया है पूरा देश?

Georgian Politics: जॉर्जियाई संसद में, सांसदों के बीच मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. विवाद एक विवादास्पद विधेयक को लेकर है 'विदेशी एजेंटों' के बारे में है. इस बिल को सत्ता रूढ़ दल पास करवाना चाहता है. इस विधेयक का जहां घरेलू स्तर पर विरोध हो रहा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है.

जॉर्जियाई टीवी के वीडियो में सत्ताधारी दल के नेता मामुका मदीनाराडज़े को संसद में बोलते समय एक विपक्षी सदस्य सांसद अलेको एलिसाश्विली द्वारा मुक्का मारते हुए नजर आए. इसके बाद संसद लड़ाई के मैदान में बदल जाती है और दोनों पक्षों के कई सांसद एक दूसरे से उलझ जाते है. वीडियो में संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों द्वारा एलिसाश्विली को सपोर्ट करते दिखाया गया है.

जॉर्जियाई ड्रीम की घोषणा

इस महीने की शुरुआत में, सत्तारूढ़ पार्टी जॉर्जियाई ड्रीम ने घोषणा की कि वह एक कानून वापस लाएगा जो विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों को विदेशी एजेंटों के रूप में पंजीकृत करेगा या जुर्माना लगाएगा. दरअसल इस बिल को 13 महीने पहले भी लाने की घोषणा की गई थी जिसे भारी विरोध के बाद त्याग दिया गया था.

A fight broke out in the Georgian parliament during the first day of discussion of the bill on “foreign agents.”

Member of the Georgian Parliament from the opposition Citizens party Alexander Elisashvili got into a fight with the executive secretary of the ruling Georgian Dream… pic.twitter.com/dzjd1SdrAC

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) April 15, 2024