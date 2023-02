Watch: किंग चार्ल्स III का विरोध, ‘नॉट माइ किंग’ की तख्तियां लेकर राजशाही विरोधी प्रदर्शनकारियों का प्रोटेस्ट

UK News: किंग चार्ल्स III को गुरुवार को लंदन के उत्तर में मिल्टन केन्स शहर में दौरान राजशाही विरोधी कार्यकर्ताओं के एक समूह का सामना करना पड़ा. यह तब हुआ जब किंग चार्ल्स III अपनी गाड़ी से उतर कर जा रहे थे. प्रदर्शनकारियों का एक समूह जिसके सदस्यों ने हाथों में विशेष पीले रंग की तख्तियां ली हुई थीं जिन पर लिखा था ‘नॉट माई किंग’ वहां मौजूद भीड़ में शामिल हो गया.

एएफपी के मुताबिक यह प्रदर्शन ‘रिपब्लिक’ नाम के एक ग्रुव द्वारा आयोजित किया गया था. यह ग्रुप राजशाही को समाप्त करने की मांग करता है. स्थानीय समाचार पत्र मिल्टन कीन्स सिटीजन ने बताया कि चार्ल्स ने करीब 20 प्रदर्शनकारियों के ग्रुप की अनदेखी की.

King Charles waves to jeering anti-monarchy protesters on trip to Milton Keynes as town becomes a city. King Charles was met by anti-monarchist demonstrators on a trip to Milton Keynes this afternoon (Feb 16). @RepublicStaff #royal #miltonkeynes #MK pic.twitter.com/OuwuWAZSHz

