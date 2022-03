जंग के बीच रूसी टैंकों पर बने Z के निशान की हो रही चर्चा, जानें क्या है इसका मतलब?

कीव: यूक्रेन (Ukraine) में कहर बरपा रही रूसी सेना (Russian Troops) के वाहनों पर बना 'Z' का निशान चर्चा (Z Symbol on Russian Military Vehicles) का विषय बना हुआ है. हालांकि, सभी सैन्य वाहनों पर एक जैसा Z नहीं है. कुछ पर Z सीधा लिखा है और कुछ पर इसे एक त्र‍िकोण में लिखा गया है. सोशल मीडिया पर इसके अलग-अलग मतलब निकाले जा रहे हैं. हालांकि, अब तक रूस की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है.

रूस का समर्थन करने वालों (Russian Supporters) के बीच Z का ये निशान बेहद लोकप्रिय हो गया है. वो Z छपी टी-शर्ट पहन रहे हैं, अपने वाहनों पर इसका स्टिकर लगा रहे हैं. रिसर्च ग्रुप 'द विल्सन सेंटर' से जुड़े कामिल गालेव का कहना है कि कुछ लोग Z का अर्थ ज़ा पोबेडी (जीत के लिए) बता रहे हैं, जबकि कुछ इसकी Zapad यानी वेस्ट के रूप में व्याख्या कर रहे हैं. हालांकि, अन्य जानकारों का मानना है कि रूसी सेना के वाहनों पर Z इसलिए प्रिंट किया गया है, ताकि युद्ध के मैदान में सैनिकों से अपने वाहनों को पहचानने में कोई चूक न हो.

"Z" is a letter that Russian Military are putting on their vehicles departing to Ukraine. Some interpret "Z" as "Za pobedy" (for victory). Others - as "Zapad" (West). Anyway, this symbol invented just a few days ago became a symbol of new Russian ideology and national identity pic.twitter.com/iWuBPhhdEb

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 6, 2022