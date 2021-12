ओमिक्रॉन से बचा पाएगी वैक्सीन? WHO की चीफ साइंटिस्ट ने दिया इसका जवाब

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) का खौफ बढ़ता जा रहा है. दुनिया के कई देशों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत में भी अब तक ओमिक्रॉन के कई केस आ चुके हैं. ऐसे में यह बहस शुरू हो गई है क्या दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में मिले इस वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मुख्य वैज्ञानिक डॉ सौम्या स्वामीनाथन (Dr Soumya Swaminathan) ने इसका जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि टीके अभी भी प्रभावी साबित हो रहे हैं.

WHO वैज्ञानिक डॉ सौम्या स्वामीनाथन (Dr Soumya Swaminathan) के अनुसार, भले ही कई देशों में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी गंभीरता नए स्तर तक नहीं पहुंची है. उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, ‘जैसा कि अपेक्षित था, टी सेल की इम्यूनिटी Omicron के खिलाफ बेहतर है. यह हमें गंभीर बीमारी से बचाएगा. इसलिए कृपया टीका लगवाएं’. बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है.

As expected, T cell immunity holding up better against #Omicron. This will protect us against severe disease. Please get vaccinated if you haven't! https://t.co/PK2gmVHIGG

— Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) December 29, 2021