क्या गाजा में तमाम हो गया हमास चीफ याह्या सिनवार का काम? इजरायल ने दे दिया बड़ा बयान

Who is Yahya Sinwar: क्या गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत हो गई है? यह वो सवाल है, जिसका जवाब तलाशने में खुद इजरायल जुटा हुआ है. गुरुवार को इजरायल ने कहा कि वह इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है कि याह्या सिनवार मारा जा चुका है या नहीं. इजरायल ने इस मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है लेकिन बताया कि ऑपरेशन के दौरान गाजा पट्टी पर तीन आतंकवादी मारे गए हैं.

इजरायल डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में कहा, गाजा में आईडीएफ ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया. आईडीएफ और आईएसए इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि आतंकवादियों में से एक याह्या सिनवार था. इस समय आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती. जिस इमारत में आतंकवादियों को मारा गया, वहां बंधकों की मौजूदगी के कोई संकेत नहीं मिले. इलाके में काम कर रही फोर्स जरूरी सावधानी के साथ काम करना जारी रखे हुए हैं.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.

In the building where the terrorists were eliminated, there…

