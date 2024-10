चारों तरफ जमीन से घिरा, 77 लाख की आबादी...क्यों छोटा सा देश लाओस भारत के लिए है अहम?

India-Laos Relations: लाओस के दो दिन के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं. वह 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस बार आसियान की अध्यक्षता लाओस के हाथों में है. यहां यह समझना भी बेहद जरूरी है कि एक छोटा सा देश लाओस रणनीतिक रूप से इतना अहम क्यों है? इस देश के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं और क्यों पीएम मोदी इसे तवज्जो दे रहे हैं.

लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, जिसकी आबादी महज 77 लाख है. यह पूरी तरह जमीन से घिरा हुआ देश है. लेकिन रणनीतिक रूप से देखें तो इसकी सीमा पूर्व में वियतनाम, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया, उत्तर पश्चिम में चीन और म्यांमार और दक्षिण पश्चिम में थाइलैंड से लगती है. भारत के लिए लाओस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है. इसकी भौगोलिक स्थिति भी कारोबारी नजरिए से बेहद अहम है. इस देश पर कभी जापान का कब्जा रहा तो कभी फ्रांस का. इसे स्वतंत्रता मिली थी साल 1953 में. इसके बाद चीन ने इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की.

Vijaya Dashami is a few days away and today in Lao PDR, I saw a part of the Lao Ramayana, highlighting the victory of Prabhu Shri Ram over Ravan. It is heartening to see the people here remain in touch with the Ramayan. May the blessings of Prabhu Shri Ram always remain upon us! pic.twitter.com/BskmfMYBdm

